Le festival de la Soupe de Florac bat son plein de marmites, entre balades, poésie et dégustations

Sur les berges du Tarnon, une cinquantaine de curieux, bol de soupe en bandoulière, est venue écouter la conteuse Sandie Blanc et Camille Libermann au violoncelle. Sur des airs de Bach et de compositions personnelles du musicien, la jeune femme narre de belles légendes. "C'est un hommage à Roger Lagrave (poète et conteur)", dira-t-elle.

Le programme de samedi 28 octobre 2023 Le festival de la soupe se tient jusqu’à ce soir, à Florac, sur le thème : soupe ensemble, soupe ensemble, soupe ! Soupe ! de 8 h à 14 h, marché paysan et soupe de marché, animé par la fanfare les Jaguars de Malibu, place de la mairie; De 10 h 30 à 12 h 30, atelier parents-enfants, à partir de 7 ans, découverte du jeu clownesque et du théâtre d’objet, 6 €/binôme, à la Genette verte, sur...

