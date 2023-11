Le festival Cinemed de Montpellier récompense le film turc «Nuit noire en Anatolie»

Panorama du cinéma méditerranéen, le festival Cinemed de Montpellier, dont la 45e édition s'est achevée samedi, est aussi un creuset où de jeunes talents font leurs premiers pas avant d'y revenir en haut de l'affiche pour les plus chanceux ou persévérants.

Puis il a ajouté, «Cette bourse a été déterminante car elle m'a permis de travailler le scénario, mais aussi de faire du repérage et de trouver des acteurs, de Roubaix à Nice.» Les trois autres films aidés cette année étaient «Excursion», de la Bosnienne Una Gunjak, «Anna» de l'Italien Marco Amenta et «Backstage», du Marocain Khalil Benkirane et de la Tunisienne Afef Ben Mahmoud.

Un réalisateur de l'Hérault parle de son expérience en tant que juré au CinemedUn réalisateur de l'Hérault partage son expérience en tant que juré au Cinemed et parle de l'importance du festival dans sa cinéphilie. Il évoque également les discussions avec les autres membres du jury et l'attribution de l'Antigone d'Or. Lire la suite ⮕

Et pourtant elle tourne...La 45e édition du Festival international du cinéma méditerranéen de Montpellier ( Cinemed ) s'est clôturée avec une cérémonie émouvante et un palmarès artistique équilibré. Lire la suite ⮕

Montpellier reste invaincu en Championnat Montpellier a remporté une victoire convaincante contre Saran (34-28) lors de la 8e journée de Liqui Moly Starligue. Grâce à ce succès, ils prennent provisoirement la tête du classement en attendant le match du PSG. Lire la suite ⮕

Montpellier s'impose face à Saran Loiret Montpellier remporte une victoire convaincante contre Saran Loiret (34-28) lors de la 8e journée de Starligue. Grâce à cette victoire, Montpellier occupe la première place du classement en attendant le match du PSG demain. Lire la suite ⮕

Switcher : l'entraîneur du TFC se concentre sur le derby contre MontpellierAprès la défaite contre Liverpool, Carles Martinez Novell se tourne vers le match important contre Montpellier . Il qualifie le match de derby, même s'il est de Barcelone. Lire la suite ⮕

Manifestation à Montpellier en soutien à GazaPlusieurs centaines de personnes se sont rassemblées à Montpellier pour soutenir la population de Gaza et demander l'arrêt des bombardements. Malgré l'interdiction initiale, la manifestation a été autorisée par le tribunal administratif. Lire la suite ⮕