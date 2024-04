Le festival Bach en fugue revient à Castres avec des artistes exceptionnels

📆 04/04/2024

Le festival Bach en fugue revient à Castres pour sa deuxième édition avec des artistes exceptionnels qui ont la volonté de transmettre. Le pianiste Jean-François Zygel se produira au théâtre municipal et expliquera sa musique avec science et humour. Le musicien donnera également une séance spécialement dédiée aux scolaires. Le samedi, Yves Gourinat donnera un concert d’orgue sur le thème de "Bach et le cinéma" à l’église Notre-Dame de la Platé.