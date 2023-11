Le Fact en difficulté après avoir quitté son fief sud-libyen

Le Fact, le Front pour l'alternance et la concorde au Tchad, l’une des principales rébellions tchadiennes qui a refusé de se signer l’Accord de paix de Doha d’août 2022 entre le gouvernement de transition et les mouvements politico-militaires, traverse une passe difficile depuis un peu plus d’un mois.

Soumis à la pression militaire de la Libye et du pouvoir tchadien de transition, il a été obligé de quitter depuis quelques semaines son fief sud-libyen qui lui a servi depuis plus d’une décennie de base arrière pour ses attaques au Tchad.Dans cette image diffusée par l'armée tchadienne le 18 avril, des rebelles présumés appartenant au Fact sont faits prisonniers suite à des affrontements avec des soldats à Nyze, dans le Kanem, le 17 avril.Les mauvaises nouvelles se sont multipliées ces derniers temps pour la rébellion dirigée par Mahamat Mahadi Ali. Premier coup dur porté au Fact qui est passé inaperçu : l’arrestation de son chef d’état-major général Tahir Wodji, début octobre dernier, alors qu’il était dans la ville de Sebha, dans le sud libye

Inquiétude concernant les hôpitaux de Gaza soumis à des coupures d'électricitéLe chef de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, s'est alarmé tôt ce dimanche d'avoir 'perdu le contact' avec ses interlocuteurs au sein de l'hôpital al-Chifa de Gaza-ville, le plus grand du territoire, objet d''attaques répétées'.

Après avoir dénoncé les « influvoleurs », Booba lance une agence d'influenceurs « responsable »Depuis plus d'un an, Booba luttait contre les « influvoleurs », des influenceurs accusés de promotions douteuses, voire d'arnaques

Après avoir fui Israël, ces familles juives qui craignent pour leur sécurité en FranceENQUÊTE - Ces binationaux, rentrés dans notre pays après le début de la guerre, se heurtent à une explosion de l'antisémitisme, avec déjà plus de 1200 actes recensés. Certains ont déjà fait le chemin inverse.

Seine-et-Marne : le gendarme Romain Hayotte médaillé après avoir sauvé la vie d'un nourrissonEn juin dernier, alors qu'il était en vacances, un couple voisin s'est rendu chez lui, car leur nouveau-né ne respirait plus. Il était en détresse respiratoire.

