Le fabricant céréalier Eurogerm récompensé pour son engagement RSE

Le groupe, qui réalise 180 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel et emploie 626 salariés dans le monde, a récemment été primé pour son engagement RSE. C'était le 17 octobre dernier aux Trophées 2023 TSE de la Région Bourgogne-Franche-Comté, où elle a reçu le prix « Coup de coeur ».

Concrètement, cela signifie un management le plus transparent possible, des actions en faveur de l'inclusion du handicap, mais aussi la mise en place de programmes de recherche de décarbonation. Dans ce domaine,devrait même voir le jour au premier trimestre de l'année prochaine.

Malgré tout, les difficultés restent nombreuses. « Ce sont des heures d'investissements, des postes de travail dédiés et parfois, il faut faire preuve de pédagogie, quand vous parlez décarbonation à l'étranger, au Pérou ou au Mexique par exemple ! », détaille Véronique Wegener. Un enjeu pédagogique de taille puisque le groupe réalise 64 % de ses ventes à l'export.

