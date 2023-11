Le duel entre Victor Wembanyama et Chet Holmgren intrigue la NBA

Dans la nuit de mardi à mercredi, la NBA aura les yeux rivés sur le match entre les San Antonio Spurs et l'Oklahoma City Thunder ou le duel opposant Victor Wembanyama et Chet Holmgren. Le Français et l'Américain partagent le point commun d'être rookies et de réussir un très bon début de saison. Ils seront probablement les grands intérieurs de demain, c'est pourquoi leur duel intrigue.On dit qu'ils ne s'aiment pas.

Victor Wembanyama et Chet Holmgren, qui vont s'affronter la nuit prochaine pour la première fois de leur jeune et prometteuse carrière NBA, se connaissent bien et ils ont déjà des raisons de se regarder avec défiance. Rien pourtant ne permet de déterminer la nature de leur relation. Le temps l'affinera et mettra au grand jour une éventuelle inimitié. Les deux rookies les plus en vue de ce début de saison ont tout l'avenir devant eux et se ressemblent déjà tellement.19,7 points contre 16,4, 8,8 rebonds contre 7,6 et enfin 2,4 contres contre 2,3, Victor Wembanyama et Chet Holmgren dépassent de deux têtes les autres rookies de la cuvé

20MİNUTES: NBA : Malgré cinq défaites d’affilée, Victor Wembanyama continue d’affoler l’AmériqueAttendu comme la 8e merveille du monde, le géant français confirme pour l’instant son énorme potentiel mais aussi l’étendue du chemin qui lui reste à parcourir avec San Antonio, une jeune équipe en pleine reconstruction

