Le documentaire sur Little Richard diffusé sur Arte

Arte diffuse le documentaire lumineux de Lisa Cortés consacré à Little Richard . Artiste de génie, souvent incompris, il fut la première grande figure du rock'n'roll . Un homme fantasque et excentrique dont l'histoire intime se mêle à celle des États-Unis. 1955, dans un bar malfamé de la Nouvelle-Orléans, il a posé ses mains sur le piano. Et tout à coup résonne la voix puissante de Little Richard chantant "Tutti Frutti".

L'homme, d’une beauté diabolique, enflamme le public avec cette chanson aux paroles scabreuses. Alors, on ripoline le texte et retour dans un studio d'enregistrement pour capter ce qui va devenir un tube mondial comme le racontent les musiciens présents ce jour-là et qui se demandaient :"c'est quoi ce truc ?". Little Richard a alors 23 ans. Un Noir, extraverti, assumant son homosexualité et qui crée le rock’n’rol

Little Richard Rock'n'roll Documentaire Musique Artiste

