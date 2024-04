Le documentaire 'Apolonia' suit le parcours de la peintre Apolonia Sokol

13 années. C'est le temps qu'a passé la peintre Apolonia Sokol devant l'objectif de Lea Glob. Dans le documentaire Apolonia, Apolonia, la réalisatrice suit son parcours d'artiste façonné depuis un théâtre parisien jusqu'à son diplôme des Beaux-Arts en passant par ses escapades aux États-Unis et un peu partout en Europe, notamment à la Villa Médicis où elle a été résidente. Elle y capture son intimité et ses émotions, à vif, signe que son héroïne est parfaitement à l'aise devant la caméra.

Et pour cause, Apolonia Sokol était filmée avant même de voir le jour : les étreintes de ses parents, sa conception, l'accouchement de sa mère… Toute sa vie est étrangement conservée sur des cassettes vidéo. “Je n’ai pas vraiment appris ce qu’est l’intimité, ou s’il devait y avoir une dichotomie entre la vie privée et la vie publique”, explique-elle au micro de France Inter, ce lundi 1er avril 202

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



VogueFrance / 🏆 3. in FR

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Apolonia Sokol : sa vie d'artiste racontée dans un documentaire précieuxApolonia Sokol a consacré sa vie à son art. Elle fait aujourd'hui l'objet d'un documentaire magnifique, 'Apolonia, Apolonia', réalisé par Lea Glob.

La source: VogueFrance - 🏆 3. / 98 Lire la suite »

On a lu « Dans mon sang, la grenade » de Léa Volène« Dans mon sang, la grenade » de Léa Volène est paru en février 2024 chez L’Archipel

La source: 20Minutes - 🏆 6. / 93 Lire la suite »

Élections européennes : Capucine Fiacre, présidente du parti Renaissance dans le Lot, lance ses troupes dans lÀ deux mois des élections européennes, les militants du parti Renaissance dans le Lot emmenés par la Figeacois Capucine Fiacre débutent une campagne sur le terrain.

La source: ladepeche31 - 🏆 17. / 71 Lire la suite »

Manu Chao va donner un concert dans un village de 350 habitants dans le LotLe chanteur va se produire en juin dans le cadre du Vrai Repaire Festival qui cherchait à le faire venir depuis cinq ans. La billeterie vient d'ouvrir.

La source: BFMTV - 🏆 14. / 75 Lire la suite »

Katie Holmes se fond dans la foule dans le métro à New YorkC’est habillée en madame tout-le-monde - ou presque - que l’actrice s’est baladée dans les souterrains de New York, le 24 mars.

La source: Madamefigaro - 🏆 9. / 83 Lire la suite »

Une jeune chanteuse star de TikTok décède dans un accident de la route dans le NordAnaïs Robin, jeune chanteuse prometteuse originaire du Nord, a perdu la vie dans un accident de voiture le 23 mars 2024. Sa disparition a créé une onde de choc sur les réseaux.

La source: Lille_actu - 🏆 71. / 51 Lire la suite »