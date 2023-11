Le DJI Mini 3 Pro en promotion pour le Black Friday

Le DJI Mini 3 Pro est une évolution du Mini 2. La marque a peaufiné la recette pour plaire aux amateurs de vols. Léger et facile à mettre en route, il plait aussi pour sa radiocommande RC avec écran intégré. À l’occasion du Black Friday , il perd 300 euros de son prix.

Que retenir du DJI Mini 3 Pro ? • Un drone pratique à transporter • Avec une nouvelle radiocommande avec écran • Une bonne stabilité et des images excellentes Proposé à 999 euros, le DJI Mini 3 Pro + Smart Controller (la radiocommande avec écran) tombe à 699 euros chez Darty et la Fnac, mais aussi sur le site Boulanger. Retrouvez le DJI Mini 3 Pro + Smart Controller à 699 € chez Darty Retrouvez le DJI Mini 3 Pro + Smart Controller à 699 € la Fnac Retrouvez le DJI Mini 3 Pro + Smart Controller à 699 € chez Boulanger Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le DJI Mini 3 Pro . Le tableau s’actualise automatiquemen





