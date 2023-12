Le dispositif du Zéro Artificialisation Nette

D’entrée de jeu, lors de son discours liminaire, Michel Pélieu a donné le ton : « Le dispositif du Zéro ArtificialisationNette, pour sauver le climat nous dit-on, qui soit dit en passant fédère autant les mouvements écologistes que les défenseurs d’une agriculture intensive, ce qui devait suffire à éveiller tous les soupçons, cache en réalité derrière le vilain mot artificialisation, se cache le gros mot construction.

Mais ce qui paraît moralement condamnable, ne fait pas disparaître les paysages, ça transforme en hôpitaux, en universités, pour répondre aux besoins. C’est de l’aménagement. Ensuite, il faut savoir de quoi on parle, en France, seuls 9 % du territoire est urbanisé et comme une bonne moitié est perméable, seuls 4 % des sols sont artificialisé





ladepeche31 » / 🏆 17. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Logistique : en Ile-de-France, l'enjeu complexe du zéro artificialisation netteLa filière logistique, qui regroupe 1.600 entreprises et occupe 15 millions de mètres carrés en Ile-de-France, affiche une bonne santé. Mais elle devra composer avec les enjeux du ZAN promu par les pouvoirs publics.

La source: LesEchos - 🏆 85. / 50 Lire la suite »

Les Bourses européennes terminent en nette hausseLes Bourses européennes ont terminé en nette hausse jeudi, toujours portées par les espoirs que le cycle de resserrement monétaire soit terminé, en amont d'une prise de parole du président de la banque centrale américaine, Jerome Powell.

La source: LaCroix - 🏆 25. / 68 Lire la suite »

Prix des carburants: le gazole en nette baisse, l'essence recule égalementLes prix des carburants étaient orientés à la baisse la semaine dernière alors que le gazole reculait de près de 4 centimes, contre -2,2 centimes pour l'essence.

La source: BFMTV - 🏆 14. / 75 Lire la suite »

Les technologies pour une peau plus jeune et netteDécouvrez les différentes technologies, comme le microneedling, pour rendre la peau plus élastique et plus jeune. Trouvez le traitement adapté à vos besoins pour atténuer les cicatrices, traiter les tâches et retarder le vieillissement de la peau.

La source: GQ_France - 🏆 24. / 68 Lire la suite »

Michel Lefèvre et le 20e salon à la place de la ConcordeMichel Lefèvre finalise les derniers réglages du 20e salon qui se tiendra à la place de la Concorde à Paris. Il partage son expérience depuis la première édition en 2003 et explique les raisons du déménagement.

La source: LeParisien_75 - 🏆 73. / 51 Lire la suite »

Jean-Michel Blanquer : le silence d'un ancien ministreDepuis son départ du gouvernement et son échec aux législatives en 2022, Jean-Michel Blanquer joue la carte du silence. Malgré ses occupations professionnelles et son think tank (Laboratoire de la République), il rumine. Lui-même pensait avoir fait son temps rue de Grenelle, essoré par les syndicats de professeurs. En revanche, il lorgnait un autre ministère – la Justice ou l’Intérieur – et attendait une figure républicaine dans son genre pour lui succéder à l’Éducation

La source: MarianneleMag - 🏆 12. / 79 Lire la suite »