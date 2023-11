Le directeur du CHU de Nîmes démis de ses fonctions en plein procès

C’est une victoire au goût amer que viennent de remporter le directeur du CHU de Nîmes Nicolas Best et ses avocats, Maîtres Philippe Expert et Guillaume Barnier. Au deuxième jour du procès de M.

Best, ce mercredi 15 novembre, à Paris, se sont en effet télescopées deux actualités aux effets diamétralement opposés : alors qu’il venait d’apprendre que deux Questions prioritaires de Constitutionnalité (QPC*) soulevées à l’audience allaient être transmises à la Cour de cassation, suspendant provisoirement les débats, le prévenu a révélé à la presse qu’il avait été démis le matin même de ses fonctions du directeur du CHU de Nîmes par le biais d’un décret ministériel. "Perte de confiance de l'autorité de nomination" "Ce matin, en plein procès, a été signifié au CHU de Nîmes, un décret de retrait de fonction me concernant pour perte de confiance de l’autorité de nomination", a indiqué Nicolas Best dans les couloirs du Palais de Justice de la porte de Clichy, la voix tremblant

