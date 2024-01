Le directeur de l'antenne lot-et-garonnaise de l'association Addictions France parle du mois sans alcool

François Karkach est le directeur de l’antenne lot-et-garonnaise de l’association Addictions France (anciennement Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie). Elle a pour but d’accompagner, de soigner et de prévenir les addictions. Alors que le mois sans alcool a commencé, il constate que le département est une zone géographique touchée depuis toujours par l’addiction à l’alcool.

Quel est votre sentiment sur cette cinquième édition française du mois sans alcool ? Je ne peux qu’être d’accord avec notre président national Bernard Basset qui déplore que nous ne soyons pas soutenus par l’Etat pour cette action-là. Or l’association mène son combat non pas contre les alcooliers mais contre un danger potentiel pour le grand public. C’est une question de santé publique. En France, nous ne sommes pas loin des 50 000 décès évitables par an dus à l’alcool. Le défi de janvier s’adresse au grand public qui a besoin d’une pause, de faire le point. En gros : de reprendre la main sur ses habitudes de consommatio





