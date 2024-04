Le Deuxième acte : le nouveau film de Quentin Dupieux

On n’arrête plus Quentin Dupieux! Le prolifique musicien et réalisateur français (13 longs-métrages en 17 ans) revient avec son nouveau film intitulé 'Le Deuxième acte'. Il s’agit d’une nouvelle mise en abyme autour du travail du comédien, déjà l’un des thèmes centraux de son œuvre. Le pitch a des allures de vaudeville : Florence veut présenter David, l’homme dont elle est follement amoureuse, à son père Guillaume.

Mais David n’est pas attiré par Florence et souhaite s’en débarrasser en la jetant dans les bras de son ami Willy. Les quatre personnages se retrouvent dans un restaurant au milieu de nulle part. Le casting est composé de Camille Cottin, Jean Dujardin, Adèle Exarchopoulos et Louis Garrel. Ces trois acteurs entrent pour la première fois dans l’univers loufoque de Quentin Dupieux. Raphaël Quenard, également au générique, le retrouvera pour la quatrième fois, après 'Au poste!', 'Le daim' et 'Mandibules'. La cérémonie d’ouverture du 77e Festival de Cannes, dont Camille Cottin sera la maîtresse de cérémonie, sera retransmise en direct sur France Télévisions et Brut

