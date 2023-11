« Le derby n’est évidemment pas un match comme les autres » : à Dax, les tribunes seront pleines pour le retour du Stade Montois

Le maire de la cité thermale n’est d’ailleurs pas le dernier à titiller – tout au long de l’année – les voisins jaune et noir. Fervent supporter de l’US Dax, Julien Dubois sera évidemment au stade Maurice-Boyau vendredi 3 novembre. « C’est un moment attendu avec beaucoup d’impatience mais surtout beaucoup de joie et d’envie. Le derby n’est évidemment pas un match comme les autres, c’est un match pour lequel les joueurs se préparent différemment.

« Le derby entre Dax et Mont-de-Marsan se voit dans les yeux des gens » : les souvenirs de six historiques du rugby landais Archétype du genre, le derby landais contient bien plus qu’une rivalité sportive. C’est le théâtre de tout un territoire qui se joue, au détour de chaque confrontation. Berek, Cabannes, Dehez, Tournier, Lesgourgues et Vignau-Tuquet livrent leurs mémoires de ces affrontements, le stade de Dax affiche complet en tribunes, soit déjà environ 6 000 supporters. À voir si le cap des 9 000 personnes présentes en mai poursera franchi.

Le 20 mai, le stade de Dax avait fait le plein pour la demi-finale retour de Nationale face à Blagnac.Mais pour l’heure, dans la ville de Dax, rien ne laissait vraiment transparaître une ambiance de derby en milieu de semaine. Lors des entraînements, c’était tout aussi calme au stade. Abonné depuis belle lurette, si bien qu’il en a oublié les années, Christian, 78 ans, était un des rares présents dans l’après-midi du 31 octobre.

