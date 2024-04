Le député Julien Bayou quitte son parti après des accusations de violences psychologiques

Une difficulté supplémentaire à deux mois des élections européennes. Le député de Paris Julien Bayou vient d'annoncer qu'il quittait son parti Les Écologistes (ex-Europe Écologie Les Verts) et qu'il démissionnait de son groupe parlementaire. L'élu s'était déjà mis en retrait de la présidence de son groupe parlementaire depuis septembre 2022, après la révélation des violences psychologiques qu'il aurait fait subir à ses anciennes compagnes.

Anaïs Leleux, qui était en couple avec l'homme politique de 2017 à 2021, avait porté plainte le 6 mars 2024 pour 'violences psychologiques, harcèlement et abus de faiblesse'. À lire aussi Paris : visé par une plainte pour harcèlement moral, le député EELV Julien Bayou se met en retrait Une menace de grève militante L'affaire avait animé la rentrée politique en 2022. Un collectif féministe avait alerté sur Twitter les maltraitances psychologiques qu'aurait fait subir Julien Bayou à d'anciennes concubine

