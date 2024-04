Le député Bataillon souhaite-t-il devenir chroniqueur de l'émission de C8 ?

? Souhaite-t-il devenir chroniqueur de l'émission de C8 comme l'élu Insoumis Louis Boyard et mettre constamment en scène ses actes en oubliant de servir l'intérêt général ?On se gratte la tête, on cogite, et on ne trouve aucune raison valable pour expliquer la démarche du député Bataillon, si ce n'est celle d'arracher un bref moment de gloire auprès de deux millions de Français,sur le plateau de son concurrent direct.

Un narcissisme d'élu qui témoigne d'un profond mépris pour son poste de président d'une commission d'enquête de l'Assemblée nationale.Une fonction, n'en déplaise aux partisans de l'ultra transparence de notre monde contemporain, qui l'oblige à la retenue. À une certaine réserve. Quand bien même est-il en désaccord avec le rapporteur de ladite commission qu'il préside, le député Insoumis Aurélien Saintoul, qui, avec son ton monocorde et narquois, semble tout droit venu de l'Inquisition. Présider une commission d'enquête oblig

