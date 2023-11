Le déplacement des Lyonnais à Marseille tourne au fiasco

30/10/2023 15:08:00 / La source: OnzeMondial

Entre le bus lyonnais où Fabio Grosso et son adjoint ont fini blessé, et les bus des supporters également pris à partie, le déplacement des Lyonnais dans la cité phocéenne a tourné au fiasco. La responsabilité des clubs est mise en question, remettant en cause la version officielle des 'actes isolés'.

Lyon, Marseille, Fiasco, Supporters, Clubs, Actes Isolés