Le départ de la Transat Jacques-Vabre aura bien lieu dimanche

27/10/2023 18:45:00 / La source: lequipe

Les classiques conditions automnales attendues dimanche et en début de semaine prochaine rendront les premiers jours de course toniques et engagés. Mais la direction de course a confirmé vendredi que le départ de la Transat Jacques-Vabre serait bien donné comme prévu dimanche.