Le demi d'ouverture Dan Biggar se blesse au dos lors d'un match de rugby

C'est une image assez improbable. Le demi d'ouverture Dan Biggar s'est blessé au dos en tentant de transformer un essai ce samedi lors du match entre Toulon et Perpignan pour la cinquième journée de Top 14. https://twitter.com/CanalplusRugby/status/1720837645754933623 Biggar touché au dos De retour avec son club après avoir disputé la Coupe du Monde, le numéro dix n'a passé que dix minutes sur le terrain avant de céder sa place à Enzo Hervé.

Alors que Charles Ollivon venait d'inscrire le premier essai de la partie, sur une passe au pied de Biggar, le buteur n'a pas pu transformer l'essai. À lire aussi Top 14. Domingo Miotti, le nouvel homme fort d'Oyonnax L'ex-international gallois (116 sélections) de 34 ans s'est écroulé au sol au moment de sa course d'élan, touché au dos et incapable de se relever. L'essai toulonnais n'a donc pas été transformé et le demi d'ouverture a été contraint de quitter la pelouse

:

