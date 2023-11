Le déclin des pollinisateurs menace le café et le chocolat

Si elle touche toutes les régions de la planète, la disparition de ces invertébrés sera en effet plus prononcée en Afrique subsaharienne, dans le nord de l’Amérique du Sud et en Asie du Sud-Est, selon une étude publiée en octobre dans le journal Science Advances . Autrement dit, dans les zones où s’épanouissent aujourd’hui ces cultures tropicales.

:

LOBS: Guerre Israël-Hamas : décryptage de la stratégie de l’armée israélienne dans la bande de GazaDepuis quelques jours, l’armée israélienne fait de brèves incursions dans la bande de Gaza. Une progression « méthodique » vantée par Benjamin Netanyahu qui semble avoir remplacé l’offensive terrestre de grande ampleur promise par l’Etat hébreu.

La source: lobs | Lire la suite »

LE_FİGARO: Les fournisseurs d’énergie relancent la bataille pour gagner des clientsDÉCRYPTAGE - Si les bonnes affaires existent, les consommateurs doivent rester vigilants.

La source: Le_Figaro | Lire la suite »

LE_FİGARO: Les fournisseurs d’énergie relancent la bataille pour gagner des clientsDÉCRYPTAGE - Si les bonnes affaires existent, les consommateurs doivent rester vigilants.

La source: Le_Figaro | Lire la suite »

RMCSPORT: PSG : décryptage du jeu de Luis Enrique / Avec Julien Mette, entraîneur et passionné de tactique / Partie 1...L'émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas ! Cette année, l’ « After Foot » fête ses 16 ans et propose un choc des générations ! Composée de ceux qui ont grandi avec l’After, la « Génération After » prendra les commandes de l’émission entre 20h et 22h.

La source: RMCsport | Lire la suite »

RMCSPORT: PSG : décryptage du jeu de Luis Enrique / Avec Julien Mette, entraîneur et passionné de tactique / Partie 3...L'émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas ! Cette année, l’ « After Foot » fête ses 16 ans et propose un choc des générations ! Composée de ceux qui ont grandi avec l’After, la « Génération After » prendra les commandes de l’émission entre 20h et 22h.

La source: RMCsport | Lire la suite »

RMCSPORT: PSG : décryptage du jeu de Luis Enrique / Avec Julien Mette, entraîneur et passionné de tactique / Partie 3...L'émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas ! Cette année, l’ « After Foot » fête ses 16 ans et propose un choc des générations ! Composée de ceux qui ont grandi avec l’After, la « Génération After » prendra les commandes de l’émission entre 20h et 22h.

La source: RMCsport | Lire la suite »