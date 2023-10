Le debrief Bourse du 27 octobre : Le CAC 40 sous pression avec Sanofi

. Comme prévu, l'indice s'est stabilisé à 3,4% sur un an. Et si l'on exclut les prix de l'alimentation et de l'énergie, l'indice est conforme aux prévisions, augmentant de 0,3% sur un mois et de 3,7% par rapport à l'année précédente.

En territoire positif, Worldline se retrappe de nouveau avec une hausse de 9,06%. Unibail-Rodamco-Westfield est bien orienté aussi avec une performance de 3,43%. Et enfin Téléperformance est en troisième position. Sur le SBF 120 maintenant, après sa lourde perte d'hier, Clariane reprend des couleurs, +10,15% pour le titre, le groupe SEB et Ubisoft progresse respectivement de 6,72 et 4,78%, puis on retrouve derrière Valeo.

Sanofi se sépare de son pôle de santé grand public, pour l'introduire en BourseSanofi dit adieu au Doliprane et autres médicaments sans ordonnance. Il va introduire en Bourse ce pôle de 11.000 employés présent dans 150 pays. Objectif : se recentrer sur les médicaments innovants, plus risqués mais plus rentables.

Le debrief Bourse du 25 octobre : le CAC 40 s'accroche, Worldline décroche...Le CAC 40 a lutté tout au long de la journée sous un flot de publications d'entreprises, plus ou moins bien accueillies, on va le voir. Mais à la fin de la journée, l'indice tient sa 3e séance de progression à +0,31% vers les 6

Bourse, technologie, CAC 40, Dassault Systèmes, Worldline, OVHCloud : retour au réelL'effondrement de Worldline n'est pas compensé par le sursaut de Dassault Systèmes. Entre ces deux extrêmes, la technologie n'offre guère de soutien au CAC 40 au moment où Alphabet flanche outre-Atlantique.

Sanofi envisage la cotation en bourse de sa division 'Santé grand public' fin 2024Sanofi envisage la cotation en bourse de sa division 'Santé grand public' fin 2024

Chute historique de 18,93% de l'action du laboratoire Sanofi à la Bourse de ParisL'action du géant français de l'industrie pharmaceutique Sanofi a chuté de près de 19% à la Bourse de Paris vendredi 27 octobre, sa pire séance depuis des décennies, après que le groupe a réduit ses objectifs financiers à court terme dans le cadre de son plan stratégique. L'action a plongé de 18,93% à 91,43 euros.

Sanofi donne la migraine à la Bourse de ParisLa Bourse de Paris a reculé de 1,36% vendredi, plombée par la chute de près de 19% du laboratoire Sanofi, dont les résultats et les perspectives à court terme ont inquiété les investisseurs.