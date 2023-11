Le débat sur la transition énergétique entre le climatologue Jean Jouzel et le patron de TotalEnergies

La scène a été abondamment commentée et reprise dans les médias. En cette fin août 2023, les patrons du Medef accueillent le climatologue Jean Jouzel pour parler des enjeux de la transition énergétique.

Mais face au scientifique qui vient d’égrainer, une fois encore, la longue liste des effets du réchauffement climatique – canicules, sécheresses, inondations, fonte des glaciers, etc – le patron de TotalEnergies, Patrick Pouyanné, réplique avec une pointe de condescendance : « Je connais et je respecte l’avis des scientifiques. Le problème c’est qu’il y a la vie réelle. (…) Cette transition, je suis désolé Jean, elle prendra du temps ».Du temps… ? « Le problème Patrick, c’est qu’il n’y en a plus beaucoup » aurait pu rétorquer Jean Jouzel. D’ailleurs le Giec, dont le climatologue a longtemps été le vice-président, n’est pas le seul à l’affirmer. Depuis 2021, la très puissante Agence internationale de l’énergie (AIE), liée à l’OCDE, dont les analyses sont une référence dans le secteur énergétique, le dit auss





