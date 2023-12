Le dîner et son impact sur la santé et le poids

Le dîner est souvent considéré comme un des repas les plus importants de la journée, car il permet de recharger ses batteries après une journée de travail ou d’activités et de se retrouver en famille ou entre amis.Cependant, selon un dicton bien connu, il faudrait manger comme un mendiant le soir.

En ce cas, ne serait-il pas plus simple et plus efficace de faire un jeûne le soir pour maigrir ? Mais si on souhaite quand même dîner, quelssont bons pour l’organisme le soir ? Comment composer au mieux son dîner pour perdre du poids ? Quelle est la meilleure solution à choisir sur le long terme pour garantir une bonne alimentation, sans danger pour la santé et le poids ? Est-ce que finalement tous les repas du soir se valent? La réponse est clairement non ! Le dîner est un repas essentiel pour l’organisme, car il permet de préparer le corps au repos nocturne. Mais tous les repas du soir ne se valent pas : en fonction des aliments que l’on consomme le soir, le dîner peut avoir des effets bénéfiques ou néfastes pour la sant





grazia_fr » / 🏆 45. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Quelle est la meilleure montre Breitling ?Breitling est forcément dans votre ligne de mire de ces passionnés. L’histoire de la marque fondée en 1884 parle d’elle-même, et ces six dernières années, sous la direction de George Kern, chaque création a exploité ce savoir-faire horloger d’une façon inédite.

La source: GQ_France - 🏆 24. / 68 Lire la suite »

Quelle liseuse acheter en 2023 ?L'alternative Kobo Kobo Libra 2 • Etanche • Polyvalente • Bon rapport qualité/prix 179 € La meilleure liseuse 8 /10 Amazon Kindle Paperwhite Signature 2021 • Une liseuse polyvalente • Écran anti-reflet de 300 pixels par pouces • Étanche, certifiée IPX8 Le test 154 € La Kindle la moins chère 8 /10 Amazon Kindle (2022) • Petit format pratique • Excellente autonomie • USB-C • Pas d'étanchéité, ni de prise en charge native du EPUB Le test 89 €

La source: Frandroid - 🏆 4. / 96 Lire la suite »

Bihaku : quelle est cette méthode japonaise pour avoir une belle peau, sans bouton ?Découvrez le Bihaku, cette méthode japonaise ancestrale qui promet une peau saine, sans imperfections et un teint parfait.

La source: bibamagazine - 🏆 69. / 51 Lire la suite »

Quelle prise en charge médicale des enfants victimes et auteurs de violences sexuelles en France ?Pour les spécialistes, il est urgent de traiter les victimes et auteurs de violences sexuelles, qui sinon conduisent plus tard à des troubles, et à la reproduction de ces violences. Mais la prise en charge en France est défaillante

La source: 20Minutes - 🏆 6. / 93 Lire la suite »

Intelligence artificielle et algorithme : quelle différence ?Aurélie Jean explique la différence entre intelligence artificielle et algorithme, soulignant que l'IA relève d'une intelligence analytique et que les algorithmes permettent de sortir des mythes associés à l'IA.

La source: LaTribune - 🏆 11. / 81 Lire la suite »

Quelle est la Rolex la moins chère ?Découvrez quelle est la Rolex la moins chère et les tarifs des montres Rolex en 2023.

La source: GQ_France - 🏆 24. / 68 Lire la suite »