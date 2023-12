Le Cybertruck de Tesla mis à l'épreuve dans une vidéo

Si on a déjà vu rouler le Cybertruck, nous ne l'avions pas vu s'écraser contre un mur. C'est désormais chose faite, grâce à une vidéo de la chaîne YouTube DPCcars.. Avec sa motorisation de plus de 800 chevaux, pas réellement de surprise, le SUV l'avait emporté haut la main en ligne droite. On attend le test en virage maintenant, car le mastodonte pèse son petit poids, malgré sa. Autre élément intéressant à tester : celui de la sécurité de l'engin.

DPCcars a donc proposé une petite vidéo pour mettre à l'épreuve le Cybertruck.Le camion à l'allure futuriste est en réalité composé d'un exosquelette en acier inoxydable, totalement innovant dans le marché actuel. Il faut remonter à 1981 et à la célèbre DeLorean pour trouver un véhicule conçu de la sorte, c'est dire ! Le souci, c'est que ce matériau peut poser des problèmes plutôt importants en cas de collision. L'ancien président de l'Insurance Institute for Highway Safety, Adrian Lund, estime que ce dernier pourrait aggraver les blessures en cas d'impac





