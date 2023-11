Le culte des reliques : une forme de dévotion ancienne

Le culte des reliques remonte au IIe siècle et désigne ce qui reste du corps d'un saint ou d'une sainte. Les fidèles se déplacent en masse pour les ostensions de reliques, témoignant de leur attachement à cette forme de dévotion. Mgr Olivier Ribadeau-Dumas, recteur de Notre-Dame de Paris, souligne l'importance des reliques, notamment lors de l'incendie de la cathédrale en 2019.





🏆 18. LaCroix » Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Les Hyflyers, les Cleeks, les Fireballs, et les Stinger filent en demi-finalesDans la nuit de vendredi à samedi se sont achevés, à Miami, les quarts de finale du Team Championship, quatorzième et ultime événement de la saison du LIV. Huit équipes se sont affrontées pour accéder au tour suivant. Les Hyflyers, les Cleeks, les Fireballs et les Stinger ont décroché leur ticket.

La source: lequipe - 🏆 18. / 67,6 Lire la suite »

Les Aces, les Crushers, les Torque et les RangeGoats en finaleSamedi soir se sont disputées, à Miami, les demi-finales du Team Championship, le tournoi par équipe qui clôture la saison du LIV. Huit équipes s'affrontaient pour accéder à la finale. Les Aces, les Crushers, les Torque et les RangeGoats ont composté leur billet.

La source: lequipe - 🏆 18. / 67,6 Lire la suite »

Selon les thérapeutes, voici les problèmes cachés les plus récurrents chez les couplesAu sein des différents couples, il y a certaines choses que l’on ne se dit parfois pas. Des thérapeutes nous révèlent les plus fréquentes.

La source: bibamagazine - 🏆 18. / 67,6 Lire la suite »

Les villes les plus attractives pour les salariés et les chefs d'entreprisesPrès de quatre ans après la crise sanitaire, les salariés et les chefs d'entreprises se posent, encore et toujours, la même question : suis-je prêt à quitter mon lieu de vie pour un autre ? Une interrogation que se partagent également les professionnels comme l'opérateur de bureaux Newton Offices (40.000 m²) et le cabinet d'accompagnement à l'ancrage territorial, Stan. Aussi, ces deux sociétés ont-elles demandé à l'institut de sondage Odoxa et au cabinet d'audit KPMG de réaliser un « Observatoire des métropoles » afin de comprendre quelles villes sont les plus attractives. Lire aussiTaxe foncière : elle augmente dans les grandes villes, tirée par l'inflation Les enseignements de cette étude, dont La Tribune a pu prendre connaissance, sont éloquents : trois-quarts des employés interrogés sont prêts à s'installer dans une autre grande ville que la leur, mais pas n'importe laquelle. Bordeaux arrive en tête, suivie de Nice, Montpellier, Toulouse et enfin Marseille

La source: LaTribune - 🏆 18. / 67,6 Lire la suite »

Les pompiers déploient les échelles sur la grande roue de Dieppe | Les Informations DieppoisesMercredi 18 octobre 2023, les pompiers de Dieppe (Seine-Maritime) ont déployé les grands moyens sur la grande roue. Ils procédaient à des manœuvres avec leurs grandes échelles.

La source: actufr - 🏆 18. / 67,6 Lire la suite »

Comment occuper les enfants (et les parents) pendant les vacances de la Toussaint à Agen ?Théâtre, cinéma, arts plastiques, musique, sorties nature, frissons… Les jeunes Agenais auront le choix en termes d’animations pendant ces congés d’automne

La source: sudouest - 🏆 18. / 67,6 Lire la suite »