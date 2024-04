Le Crédit Agricole enregistre une année dynamique en 2023

Avec des financements de l'ordre de 2 milliards d'euros, un produit net bancaire de 260 millions pour un résultat d'un peu plus de 50 millions, « 2023 a été dans la continuité », affirme Benoît Lucas. Les nouveaux crédits accordés aux entreprises et aux professionnels, artisans, commerçants, professions libérales, agriculteurs... avoisinent le milliard d'euros. « Une année dynamique, avec beaucoup de porteurs de projets et de nombreuses créations d'entreprises », souligne le directeur général du Crédit Agricole.

