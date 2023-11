Le Covid a bouleversé les habitudes des travailleurs à Paris

À Paris, le Covid a bouleversé les habitudes des travailleurs et accéléré les changements déjà en cours. Pour se faire une idée de la révolution à venir, le baromètre annuel Paris Workplace a interrogé 1 300 salariés sur leur vision du bureau et en dévoile ses résultats, jeudi 16 novembre 2023. À lire aussi Hôtel, stade, bureaux : la Cité universelle, un lieu dédié aux porteurs de handicap à Paris Plus de clavier, des hologrammes en réunion...

Trois grandes tendances se dessinent selon le baromètre. D'après les salariés interrogés, l'émergence de l'intelligence artificielle est inéluctable avec ses bienfaits - gains de productivités - comme ses méfaits - destruction d'emplois, contrôle accru des télétravailleurs par des outils numériques. Dans le détail, les répondants jugent probable à 55 % que d'ici dix ans l'IA génèrera tous les documents 'afin qu'on n'ait plus à les corriger' et 41 % d'entre eux parient qu'ils n'utiliseront plus de clavier et commanderont tout à la voi

LATRİBUNE: Les villes les plus attractives pour les salariés et les chefs d'entreprisesPrès de quatre ans après la crise sanitaire, les salariés et les chefs d'entreprises se posent, encore et toujours, la même question : suis-je prêt à quitter mon lieu de vie pour un autre ? Une interrogation que se partagent également les professionnels comme l'opérateur de bureaux Newton Offices (40.000 m²) et le cabinet d'accompagnement à l'ancrage territorial, Stan. Aussi, ces deux sociétés ont-elles demandé à l'institut de sondage Odoxa et au cabinet d'audit KPMG de réaliser un « Observatoire des métropoles » afin de comprendre quelles villes sont les plus attractives. Lire aussiTaxe foncière : elle augmente dans les grandes villes, tirée par l'inflation Les enseignements de cette étude, dont La Tribune a pu prendre connaissance, sont éloquents : trois-quarts des employés interrogés sont prêts à s'installer dans une autre grande ville que la leur, mais pas n'importe laquelle. Bordeaux arrive en tête, suivie de Nice, Montpellier, Toulouse et enfin Marseille

LEPARİSİEN_75: Votation citoyenne à Paris pour limiter les SUV et les 4x4La Ville de Paris va organiser le 4 février prochain une votation citoyenne pour décider s’il faut limiter la présence des SUV et des 4x4 dans la ville. Les propriétaires de véhicules thermiques ou hybrides rechargeables de plus de 1,6 tonne, ainsi que ceux de véhicules électriques de 2 tonnes ou plus sont visés. Le tarif plus élevé ne concernerait pas le stationnement résidentiel.

ACTUFR: Adoption du projet de loi sur les négociations commerciales entre les industriels et les supermarchésL'Assemblée nationale a adopté le projet de loi portant sur les négociations commerciales entre les industriels et les supermarchés. Malgré l'opposition, le projet de loi reçoit l'aval définitif des députés. Le gouvernement espère faire baisser les prix en rayons pour les consommateurs.

LATRİBUNE: 80 millions d'euros pour aider les agriculteurs touchés par les tempêtes et les inondationsLe gouvernement français promet 80 millions d'euros pour aider les agriculteurs touchés par les tempêtes et les inondations dans le Nord et l'Ouest de la France. Ce fonds vise à couvrir les pertes de récolte et d'investissement non couvertes par les assurances.

LADEPECHEDUMİDİ: Campagne de manipulation de l'information contre les JO de Paris 2024Une vidéo appelant au boycott des Jeux olympiques de Paris en 2024 a été dénoncée comme une campagne de manipulation de l'information. Les autorités françaises accusent des acteurs liés à l'Azerbaïdjan d'être derrière cette opération en rétorsion à l'implication de la France dans la médiation entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie.

LEPOİNT: Augmentation du tarif pour les SUV à ParisLa mairie de Paris souhaite permettre un meilleur partage de l'espace public en augmentant le tarif pour les SUV. Une application appelée Green Light vise à réduire le temps perdu aux feux de circulation. Une étude propose de taxer les modèles électriques trop lourds. La BMW Série 5 est maintenant disponible en version électrique. Les automobilistes hésitent à acheter une voiture neuve en raison de l'incertitude de la législation. Les salariés de Renault sont appelés à ne pas partager leurs fichiers avec leurs collègues de Nissan et Mitsubishi. Les différents niveaux d'hybridation permettent d'éviter un malus qui sera renforcé en 2024.

