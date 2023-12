Le corps de Mélodie retrouvé près de Marseille

Le corps de Mélodie, mère de famille de 34 ans disparue depuis le 3 novembre dernier, a été retrouvé ce vendredi 15 décembre dans les environs de Marseille. Un homme, qui entretenait selon lui une relation avec la jeune femme, a avoué en garde à vue le meurtre.





