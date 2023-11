Le corps d'une otage trouvé à proximité de l'hôpital al-Shifa

La guerre entre Israël et le Hamas est entrée dans son 42e jour vendredi 17 novembre. Alors que les opérations de fouille continuent à l'hôpital al-Shifa, l'armée israélienne a annoncé avoir extrait, d''une structure adjacente' à l'établissement de santé, la dépouille d'une soldate de 19 ans, Noa Marciano, prise en otage le 7 octobre. Franceinfo fait le point sur les informations à retenir de la journée.

Le corps d'une otage trouvé à proximité de l'hôpital al-ShifaL'armée israélienne, qui continue ses opérations de fouille dans l'hôpital al-Shifa, qu'elle présente comme un centre stratégique et militaire du Hamas , ce que dément le mouvement palestinien, a annoncé avoir extrait, d''une structure adjacente à l'hôpital', la dépouille d'une soldate de 19 ans, Noa Marciano, prise en otage le 7 octobre.Il s'agit de la deuxième dépouille d'otage dont l'armée annonce la découverte à Gaza en moins de 24 heure





