Le corps d’Émile aurait-il pu être retrouvé plus tôt ? C’est ce qu’affirme un ex-consultant du renseignement américain. Alors que les ossements du petit garçon disparu en juillet 2023 viennent d’être découverts au Vernet, le Major Ed Dames, 74 ans, certifie avoir informé les autorités françaises de l’endroit où se trouvait le corps dès l’été 2023.

Dans des emails consultés par The Sun, le septuagénaire spécialiste de la vision à distance, une méthode de perception extrasensorielle permettant d’accéder à des informations éloignées dans l’espace, aurait indiqué qu’Émile"se trouvait, ou était à proximité" d’un champ. Or le champ mentionné se trouverait juste à côté du lieu où la dépouille a finalement été découverte. Il affirme avoir trouvé le corps en deux jours "Il a dit avoir été alerté par un membre du public et a ajouté : ‘Ça m’a pris deux jours. Je m’y suis mis tout de suit

