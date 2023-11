Le Conseil de Sécurité de l'ONU appelle à des pauses humanitaires dans la bande de Gaza

Sortant du silence pour la première fois en plus d’un mois de guerre entre Israël et le Hamas, le Conseil de Sécurité de l’ONU jusqu’ici divisé a appelé mercredi à des « pauses humanitaires » de quelques jours dans la bande de Gaza.

La résolution rédigée par Malte, adoptée par 12 voix pour et 3 abstentions (Etats-Unis, Royaume-Uni, Russie), « appelle à des pauses et couloirs humanitaires étendus et urgents pendant un nombre de jours suffisants » pour permettre d’apporter une aide humanitaire aux civils de Gaza.Cette formulation soulève la question du nombre de jours qui serait considéré comme « suffisant ». Une précédente version du texte vue par l’AFP réclamait une pause initiale de cinq jours consécutifs dans les vingt-quatre heures suivant l’adoption de la résolutio

