Le Conseil de sécurité de l'ONU appelle à des pauses humanitaires dans la bande de Gaza

Sortant du silence pour la première fois en plus d'un mois de guerre entre Israël et le Hamas, le Conseil de sécurité de l'ONU a appelé mercredi 15 novembre à des 'pauses et couloirs humanitaires' de quelques jours dans la bande de Gaza. Ce texte qui a recueilli 12 voix pour et 3 abstentions (États-Unis, Royaume-Uni, Russie) est la première résolution adoptée par le Conseil depuis fin 2016 sur le dossier israélo-palestinien qui divise l'instance onusienne.

'Pauses et couloirs humanitaires' La résolution préparée par Malte 'appelle à des pauses et couloirs humanitaires étendus et urgents pendant un nombre de jours suffisants' pour permettre d'apporter une aide humanitaire aux civils de Gaza. Cette formulation soulève la question du nombre de jours qui serait 'suffisant'. Une précédente version du texte vue par l'AFP réclamait une pause initiale de cinq jours consécutifs dans les 24 heures suivant l'adoption de la résolutio

LEXPRESS: Le Conseil de sécurité de l'ONU appelle à des pauses humanitaires dans la bande de GazaLe Conseil de sécurité de l' ONU a appelé à des pauses et des couloirs humanitaires dans la bande de Gaza. L'armée accuse le Hamas palestinien d'utiliser l'hôpital al-Chifa comme base militaire.

RTLFRANCE: Le Conseil de sécurité de l'ONU appelle à des pauses humanitaires dans la bande de GazaLe Conseil de sécurité de l' ONU a adopté une résolution appelant à des pauses humanitaires dans la bande de Gaza pour permettre l'acheminement de l'aide aux civils. La résolution a été adoptée par 12 voix pour et 3 abstentions.

RFI: Le bilan du président sortant de MadagascarAccès à l’eau potable, électrification, autosuffisance alimentaire ou industrialisation du pays : le président sortant et candidat à sa propre succession Andry Rajoelina avait promis de rattraper en cinq ans le retard accumulé au cours des six décennies écoulées depuis l’indépendance du pays en 1960. Mais à l’issue de son mandat, aucune réforme structurelle n’a été réalisée pour enclencher le développement de la Grande île et plus de 8 Malgaches sur 10 vivent toujours sous le seuil de pauvreté. La rédaction de RFI vous propose de faire le bilan de ses cinq années à la tête du pays.

BFMTV: Retour du Conseil de Paris et film controversé sur la pédocriminalitéLe retour du Conseil de Paris et les joutes verbales entre Anne Hidalgo et Rachida Dati. Le voyage polémique d’Anne Hidalgo en Polynésie. Sortie en salle du film "Sound of Freedom" sur la pédocriminalité et son lien avec la mouvance QAnon.

LESECHOS: Guerre Israël-Hamas : Tsahal a brièvement pris le contrôle d'un hôpital symbole à GazaL'armée israélienne a envahi mercredi Shifa, le plus grand hôpital de Gaza qui abritait selon elle le QG de la branche armée du Hamas , mais sans trouver d'otages.

RFI: Frappe israélienne contre l'hôpital al-Chifa à Gaza15h01 : Les médecins de l'hôpital témoignent « Ce sont des moments totalement effrayants, horribles pour les familles, les civils qui s'abritent dans l'hôpital avec leurs enfants, pour le personnel qui s'occupe des patients et les patients eux-mêmes » ⬇️

