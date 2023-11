Le conflit israélo-palestinien s'étend au cyber-espace

Le conflit israélo-palestinien se joue également dans le cyber-espace. Depuis son début le 7 octobre, chacun des deux camps de ce théâtre de guerre invisible a vu ses troupes s’agrandir. Le nombre de hackers pro-palestiniens et israéliens a quasiment doublé entre le 9 octobre et le 16 novembre, rapportent à Capital les équipes de Own, acteur français de la cybersécurité qui accompagne des entreprises du CAC 40 et des institutionnels.

«On compte plus de 65 acteurs pro-palestiniens contre une trentaine auparavant et, côté israélien, une quinzaine contre huit avant le conflit», précise Own. Ce qui a entraîné une augmentation des attaques le mois dernier sans que l’on puisse toutefois à ce jour les dénombrer précisément. «Il faudra du recul pour estimer l’impact réel du conflit dans le cyberespace», explique Own.Parmi les infrastructures israéliennes victimes de cyber-attaques figurent des sites gouvernementaux, des entreprises et même des particulier

:

LACROİX: Israël-Hamas: l'Arcom appelle les médias à éviter les généralisations et les stéréotypesIl faut éviter «les généralisations hâtives, les stéréotypes et le sensationnalisme» quand on parle à l'antenne du conflit entre Israël et le Hamas, qui est «particulièrement sensible», a rappelé mardi le régulateur de l'audiovisuel, l'Arcom, aux télés et aux radios.

La source: LaCroix | Lire la suite »

SUDOUEST: Guerre Israël-Hamas : les médias de l’audiovisuel appelés à éviter les généralisations et les stéréotypesLe régulateur de la télévision et de la radio a reçu mardi des représentants de médias pour « échanger sur le traitement » du conflit Israël-Hamas et rappeler leur responsabilité

La source: sudouest | Lire la suite »

CNEWS: Israël-Hamas : Le Hamas annonce qu'il va libérer des otages étrangers 'dans les prochains jours'Selon le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, l'armée israélienne avance méthodiquement dans la bande de Gaza. Ce mardi, le Hamas a annoncé qu'il allait libérer des otages étrangers 'dans les prochains jours'.

La source: CNEWS | Lire la suite »

EUROPE1: Israël-Hamas : les députés de «La France insoumise sont des serpillières du Hamas», lance Sébastien...Sébastien Chenu, vice-président de l'Assemblée nationale, député Rassemblement national du Nord, était l'invité de La Grande interview Europe 1-CNews lundi.

La source: Europe1 | Lire la suite »

LE_FİGARO: Guerre Israël-Hamas : «les civils seront relâchés sans aucun doute», déclare le numéro deux du Hamas«Nous n'avons pas d'intérêt à les garder», assure Moussa Abou Marzouk, lors d'un entretien exclusif accordé à Complément d'enquête.

La source: Le_Figaro | Lire la suite »

LEPOİNT: Guerre Hamas-Israël : les hôpitaux de la bande de Gaza coincés entre Tsahal et le HamasC'est face à un dilemme tactique et humanitaire que se trouve Tsahal. Alors que le Hamas n'hésite pas à se servir des civils comme boucliers humains, l'armée israélienne est entrée dans l’hôpital al-Chifa, ce mercredi, pour mener « une opération cibléé »

La source: LePoint | Lire la suite »