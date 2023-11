Le conflit au Proche-Orient pourrait entraîner un nouveau choc sur les matières premières, selon la Banque mondiale

Tirez votre information d’une source de confianceSi le conflit israélo-palestinien enflamme le monde, c’est parce qu’il porte une question morale universelle : celle de l’égalité des droits. Que la légitimité internationale d’Israël s’accompagne de la négation des droits des Palestiniens n’a cessé de précipiter ce sommeil de la raison qui engendre des monstres.

La Banque mondiale craint les effets du conflit au Proche-Orient sur les matières premièresLes prix du pétrole et du gaz, déjà très volatils depuis deux ans, pourraient s'envoler en cas d'extension du conflit. Dans un scénario extrême, l'institution voit le prix du baril de Brent s'envoler au-delà des 150 dollars. Lire la suite ⮕

Guerre Israël-Hamas : l’Amérique rattrapée par le Proche-OrientAprès l’attaque du Hamas contre Israël, les Etats-Unis, dont on a tant théorisé qu’ils ne voulaient plus être le gendarme de la région, se retrouvent à déployer des porte-avions en Méditerranée orientale et à mener des raids de F16 contre des cibles iraniennes en Syrie. Lire la suite ⮕

Guerre Israël-Hamas : l'AFP critiquée pour son traitement du conflit au Proche-OrientLa situation au Proche-Orient reste tendue malgré les appels à une désescalade. Le bilan humain s'alourdit chaque jour avec de nombreuses victimes civiles des deux côtés. Lire la suite ⮕

Guerre Hamas-Israël : la crédibilité perdue de la France au Proche-OrientEmmanuel Macron rencontre des familles franco-israéliennes à l'aéroport Ben Gourion de Tel-Aviv, le 24 octobre 2023. Lire la suite ⮕

Hubert Védrine : la visite d'Emmanuel Macron au Proche-OrientHubert Védrine, ancien ministre des Affaires étrangères, donne son avis sur la visite d'Emmanuel Macron au Proche-Orient et son impact en France. Lire la suite ⮕

Mélenchon invoque la mémoire de Patrice Lumumba face aux massacres au Proche-Orient et en RDCMélenchon a invoqué la mémoire de Patrice Lumumba face aux massacres au Proche-Orient et en RDC. Le conflit israélo-palestinien soulève la question de l'égalité des droits. La liquidation de Fret SNCF risque de plonger le secteur du fret ferroviaire. La Coupe du monde de rugby est le théâtre de chocs de plus en plus violents. Lire la suite ⮕