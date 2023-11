Le concert de Julian Marley programmé à Plougastel est annulé

a annoncé, ce lundi 30 octobre, l’annulation du concert de Julian Marley.

a déclaré Quai Ouest Musiques. Les personnes ayant déjà acheté leurs billets pourront se faire rembourser directement auprès du point de vente.Le dimanche 29 octobre 2023 sera marqué par une température de l'air avoisinant 14 degrés et un ciel majoritairement couvert. On prévoit de la bruine en première partie de journée, ainsi que de petites pluies en soirée.

Israël-Hamas : «la France condamne les attaques de colons contre des Palestiniens en Cisjordanie», selon le Quai d'OrsayAu 23e jour de guerre entre Israël et le Hamas, les combats continuent à Gaza. Suivez en direct les dernières informations. Lire la suite ⮕

Inondations sur l'île de Sein, intervention des pompiersDes inondations ont touché l'île de Sein, avec de l'eau montant jusqu'aux chevilles et des vagues entrant dans une maison sur le quai nord. Les pompiers sont sur place et la décrue a commencé. De nouveaux coefficients de marées élevés sont prévus pour dimanche 29 octobre. Lire la suite ⮕

De l'énergie et de l'attention aux détails pour les clientsDans la gare de La Plaine-Stade de France, Antoine Trouvé assure le bon déroulement du flux de voyageurs lors du match de rugby entre l'Angleterre et l'Argentine. Son objectif est d'éviter les attroupements sur le quai et de garantir un enchaînement parfait entre les trains et les voyageurs. Lire la suite ⮕

La SNCF assure le transport des supporters de rugby avant les Jeux olympiquesLa petite finale de la coupe du monde de rugby a été l'occasion pour la SNCF de répéter ses gammes avant les Jeux olympiques. Les agents de la gare de La Plaine-Stade assurent le parfait enchaînement entre les trains et le flux de voyageurs pour éviter les attroupements sur le quai. Lire la suite ⮕

Cinq maxi-trimarans Ultim prennent le départ pour la MartiniqueCinq maxi-trimarans Ultim ont commencé un périple de deux semaines vers la Martinique pour éviter une tempête attendue dans le Golfe de Gascogne. Les voiliers de 32 mètres de long sont les plus rapides de leur classe. Les autres bateaux engagés ont pris la direction de Lorient pour se mettre à l'abri. Quarante Imoca sont restés à quai en raison de la météo. Lire la suite ⮕