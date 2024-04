Le collectif de jeunes danseurs et danseuses à l'Opéra National de Bordeaux

Le collectif de jeunes danseurs et danseuses qui portent leur héritage dans le monde moderne sera un des acteurs forts de ce week-end thématique très riche de la saison de l’Opéra National de Bordeaux, à découvrir du 5 au 7 avril à l’Auditorium et au Grand-Théâtre, la plus visible est certainement l’introduction de séquences thématiques dans les saisons. À certains moments choisis de l’année, tout s’arrête pour laisser la place à une idée, une identité, un pays.

Philippe Sereys de Rothschild : « Je veux faire connaître Bordeaux et que les gens boivent du bordeaux »À l’approche de la campagne primeurs, Philippe Sereys de Rothschild, dont la parole est rare, se confie sur la saga familiale, son château Mouton Rothschild et la crise dans le Bordelais

Opéra de Bordeaux : Pierre Hantaï donne une seconde jeunesse aux « Variations Goldberg »L’écrin doré du Grand-Théâtre s’apprête à accueillir les « Variations Goldberg » de Bach par Pierre Hantaï, ce mercredi 20 mars à 20 heures

Musique : week-end d’immersion en terre basque à l’Opéra de BordeauxUne thématique en hommage à la tradition populaire basque s’ouvre le week-end du 5 au 7 avril à l’Opéra de Bordeaux. Six événements (concerts, conférence, bal, etc.) conçus pour plaire à un large public

Opéra de Bordeaux : Joseph Swensen veut « défendre les musiques écrites pour l’orchestre »Le chef d’orchestre américain revient jeudi 4 avril à l’Auditorium pour diriger une suite symphonique construite autour de la tétralogie de Wagner.

Dossier Girondins de Bordeaux : assiste-t-on à la mort d’un grand de notre football ?L'émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas ! Cette année, l’ « After Foot » fête ses 16 ans et propose un choc des générations ! Composée de ceux qui ont grandi avec l’After, la « Génération After » prendra les commandes de l’émission entre 20h et 22h.

'Trahison', 'abandon' et 'colère', l'orchestre symphonique de Tours est en grève au Grand-Théatre-OpéraLes musiciens de l'orchestre symphonique du Grand Théâtre-Opéra de Tours sont en grève ce vendredi 15 mars soir. Au coeur des revendications, un manque de moyens et des contrats précaires pour les artistes, alors même que...

