Le collecteur YUNLEX pour optimiser la gestion de l'eau de votre récupérateur d'eau de pluie

Le collecteur YUNLEX est l’accessoire qu’il vous faut pour optimiser la gestion de l’eau de votre récupérateur d’eau de pluie. Il se connecte directement à la gouttière pour transvaser l’eau du toit vers la cuve. Vous pourrez ainsi mieux gérer le flux d’eau et éviter les débordements en cas de fortes pluies. Amazon vous propose le collecteur YUNLEX pour récupérateur d’eau de pluie à 27,99 euros.

Il est numéro 1 des ventes sur la marketplace et bénéficie d’une note de satisfaction de 4,4/5 étoiles. Vous pouvez facilement l’installer en moins de 5 minutes à votre récupérateur d’eau de pluie. Le kit comprend un inverseur de baril de pluie, une buse couronne, un tuyau de 80 cm, des rondelles de raccordement au réservoir des vis ainsi qu’un manuel d’instructions. L’inverseur de filtre de descente pluviale se compose de PVC et de caoutchouc, deux matériaux solides et résistants.Un récupérateur d’eau de pluie est une solution à la fois pratique, écologique et économiqu

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



MagazineCapital / 🏆 2. in FR

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Prendsmaplace.fr, le site qui vous aide à vous garer où vous le souhaitezIl faudrait environ 20 minutes à un automobiliste pour trouver un endroit où se garer. C’est en partant de ce constat que Mickaël Bernhard a créé, il y a dix ans, prendsmaplace.fr, un service de location de parking entre particuliers.

La source: lavoixdunord - 🏆 70. / 51 Lire la suite »

Horoscope du Lundi 11 mars 2024Côté cœur, vous devriez passer une très bonne journée car votre fougue pourrait être évincée par une attitude plus posée qui comblera vos amis. Côté travail, vos efforts paient enfin, et pas qu'un peu : attendez-vous à de belles surprises sous peu... Point de vue santé, vous avez un faible pour les nourritures copieuses et riches qui peuvent ne pas vous réussir du tout. Horoscope du jour : Taureau: Dans votre travail, vous tendrez à voir le mal n'importe où. En ce qui concerne la forme, votre entrain et votre dynamisme feront que vous vous sentirez capable de réaliser l'impossible. Ne vous faites pas de souci concernant vos finances, elles n'ont jamais été aussi florissantes qu'en ce moment ! Détendez-vous et profitez-en un peu, vous l'avez bien mérité. Niveau travail, celles et ceux qui étaient en panne d'inspiration ne devraient pas être déçu(e)s de leur journée. En dépit d'une bonne vitalité et un moral sans faille, vous ressentirez parfois un sentiment de flottement, qui est susceptible de vous empêcher d'avancer

La source: sudouest - 🏆 67. / 51 Lire la suite »

Disque dur Seagate de 2 To pour PS5 avec 33% de remise sur AmazonVous manquez d’espace sur votre console PS5 ? Seagate a la solution pour vous et Amazon vous l’offre avec 33 % de remise. Le disque dur de 2 To Seagate est la solution pour augmenter les capacités de stockage de votre PS5. Il se branche directement à la console et vous permet de déplacer vos jeux ou de les télécharger directement sur le disque. Vous obtenez 2 To de mémoire supplémentaire, ce qui vous permet de diversifier votre bibliothèque de jeux, de mettre à jour les contenus les plus gourmands et de tester de nouveaux jeux sans vous restreindre. Cet accessoire est également compatible sur la PS4. Obtenez le disque dur Seagate pour PS5 à 98,99 euros au lieu de 134,99 euros chez Amazon. Il vous permet de télécharger plus de 100 jeux supplémentaires pour encore plus vous amuser !Ce disque Seagate est l’accessoire qu’il faut à votre console PS5. Ce sera également un cadeau parfait pour un joueur qui se plaint toujours de manquer d’espace pour ses jeux et ses mises à jour

La source: MagazineCapital - 🏆 2. / 98 Lire la suite »

Cette promotion est le moment idéal pour vous procurer le Samsung Galaxy S23Si vous avez envie d’acquérir un Samsung Galaxy S23, vous pouvez compter sur cette offre Amazon qui va vous surprendre tout en vous permettant d’économiser.

La source: BFMTV - 🏆 14. / 75 Lire la suite »

Qu’est-ce que le « jet-lag social », qui empêche certaines personnes de se coucher tôt ?Vous vous sentez en décalage avec votre entourage ? Vous n’arrivez pas à vous coucher tôt même si vous devez vous lever aux aurores le lendemain matin ? Peut-être souffrez-vous...

La source: OuestFrance - 🏆 60. / 53 Lire la suite »

'Les caricatures : savoir les apprécier sans pour autant les aimer'Vous n’aimez pas les caricatures, mais vous n’aimez pas non plus ceux qui ne les aiment pas ? Quand vous en voyez une « bien bonne », vous souriez quand même. In petto bien sûr, tout en vous le reprochant. Et comme Mauriac, à propos du peuple, vous voulez bien mourir pour elles, mais vous ne voulez pas vivre avec. Ah ! Voyons ça.

La source: MarianneleMag - 🏆 12. / 79 Lire la suite »