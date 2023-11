Le cofondateur d'OpenAI, Sam Altman, fait son grand retour

Le feuilleton est incroyable et n’est pas sans rappeler l’éviction de Steve Jobs d’Apple en 1985 par John Sculley qu’il avait lui-même recruté dans sa propre entreprise. En l’espace de cinq jours, Sam Altman, cofondateur d’OpenAI à l’origine de ChatGPT, qui s’est lui aussi fait licencier de sa propre start-up, fait son grand retour aujourd’hui.

Selon la presse américaine, notamment Bloomerg ou Time, des crispations étaient nées entre Altman et le conseil d'administration sur le renoncement de la promesse initiale d’OpenAI, à savoir un développement gratuit et transparent. Depuis plusieurs mois, Altman s’est lancé dans une course mondiale pour la suprématie d’OpenAI en matière d’IA et a multiplié les initiatives pour faire croître l’entreprise et dépasser ses concurrents, d’une façon peu compatible avec un fonctionnement sans but lucrati





