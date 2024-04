Le coach du RC Lens fait une mise au point après la défaite contre Lille

Le coach des Sang et Or a profité de la conférence de presse d'avant match pour faire une petite mise au point. Franck Haise est revenu sur ses déclarations survenues après la défaite dans le Derby du Nord face à Lille le week-end dernier. L'entraineur du RC Lens rappelle les ambitions du club et envoie un message positif pour la fin de saison.

'On fait du mieux possible avec ce qu'on est'Vendredi soir, après une défaite logique sur la pelouse du LOSC, les mines étaient renfermées côté sang et or. En conférence de presse d'après match, Franck Haise avait confié que son équipe n'avait 'pas le niveau' du top 5. Preuve en est, le Racing n'a empoché que 4 points sur 30 contre ses adversaires du haut de tableau. Il avait également prononcé deux fois cette phrase : 'On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a.' Des déclarations qui avaient un peu secoué la sphère lensoise quelques minutes après une défaite rageant

