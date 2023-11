Le coût des activités sportives et culturelles crée des inégalités chez les enfants

« Le sport et la culture sont essentiels, alors pourquoi faut-il payer ? », s'est demandé un enfant, cité dans le rapport. (Shutterstock)« Je voulais faire de la danse et ma mère m'a dit non, parce que c'était cher. » C'est la triste réalité mise en avant dans un rapport de la Défenseure des droits, Claire Hédon, publié ce mercredi. Une centaine de structures (éducatives, médico-sociales, de loisirs…) et plus de 3.

800 enfants et jeunes de 3 à 21 ans ont été consultés sur leur accès au repos, aux loisirs, au sport et à la culture : un droit « essentiel » mais souvent inégalement appliqué d'après le texte. L'un des obstacles majeurs aux activités sportives et culturelles est leur coût financier, creusant de fortes inégalités entre les ménages. Selon le rapport, sept enfants sur dix dont les parents ont des faibles revenus ne sont pas inscrits dans un club ou une association sportive et culturelle. Le ratio tombe à moins de 4 enfants sur dix pour ceux dont les parents disposent de hauts revenu

: