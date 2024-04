Le circuit historique de Pau-ville disponible sur le jeu RaceRoom

Depuis mardi 26 mars, le circuit historique de Pau-ville est disponible sur le jeu RaceRoom, pour PC. Ce simulateur de course a pour objectif de reproduire, de la manière la plus réaliste possible, les sensations qu’un pilote ressent dans sa voiture. Le tracé historique béarnais est désormais accessible sur le jeu RaceRoom. Le développeur de ce jeu est la société suédoise KW studios, spécialiste des jeux vidéo de course automobile.

En matière de perception de conduite, le développeur semble se rapprocher de la réalité : « Je trouve ce jeu très bien réalisé en matière de sensations, reconnaît Mike Parisy, pilote professionnel, 14 victoires au Grand Prix de Pau

