Le cinéma français mise sur les comédies pour les vacances de printemps

À l'approche des vacances de printemps, le cinéma français dégaine ses comédies pour relancer la fréquentation. Si le cinquième volet des aventures du cancre Ducobu, en salles ce mercredi 3 avril, vise les enfants, le vaudeville Et plus si affinités, avec Bernard Campan et Isabelle Carré, espère séduire un public plus adulte. Usé par 25 ans de vie commune, le couple de Xavier (Bernard Campan) et Sophie (Isabelle Carré) bat de l'aile.

Un soir, Sophie invite leurs voisins, Adèle et Alban, pour dîner. L'occasion de leur reprocher leur manque de discrétion lors de leurs ébats. Mais ces voisins aux mœurs débridées vont les pousser dans leurs retranchements avec une proposition indécente. Récompensée à quatre reprises au dernier festival de l'Alpe d'Huez (prix du public, prix spécial du jury mais aussi les prix d'interprétation féminine et masculine), cette comédie signée Olivier Ducray et Wilfried Meance est un remake d'un film espagnol, Sentimental, sorti en août 2021 en Franc

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



BFMTV / 🏆 14. in FR

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

– Bernard Campan amoureux depuis 36 ans : le secret de la longévité de son coupleInvité dans Les Incontournables d’Europe 1, ce samedi 30 mars, Bernard Campan (bientôt à l’affiche d’un film avec Isabelle Carré) a évoqué la longévité du couple qu’il forme avec sa femme, Anne, depuis plus de trois décennies...

La source: GALAfr - 🏆 46. / 59 Lire la suite »

Bernard Campan amoureux d’Anne depuis 35 ans : “L’usure du couple est difficile à gérer”Après plus de trois décennies de vie commune, comment éviter que la routine ne s'installe et que le couple ne s'use ? Bernard Campan n'a pas la réponse, pourtant, il tient bon dans son mariage, reconnaissant néanmoins que rien n'est simple après 35 ans de vie conjugale.

La source: GALAfr - 🏆 46. / 59 Lire la suite »

– Isabelle Carré et Bernard Campan mettent fin à une rumeur : “Que les choses soient claires…”Pour faire la promotion du film Et plus si affinités, Isabelle Carré et Bernard Campan se sont confiés sur le plateau de l’émission C à vous, diffusée sur France 5 ce jeudi 28 mars. Au cours de l’échange, les deux comédiens ont réagi aux rumeurs concernant une éventuelle histoire d’amour entre eux.

La source: GALAfr - 🏆 46. / 59 Lire la suite »

Bernard Campan ébranlé en pleine interview : “Désolé, j’ai les larmes aux yeux…”Célèbre Inconnu, Bernard Campan sera, le 3 avril prochain, à l’affiche du film Et plus si affinités, dans lequel il incarne Xavier, un homme marié, bougon mais attachant. Ce rôle lui a valu d'être comparé à un célèbre acteur disparu il y a trois ans, et dont la disparition a profondément touché Bernard Campan.

La source: GALAfr - 🏆 46. / 59 Lire la suite »

Élie Semoun se moque des «éco-terroristes» dans «Ducobu passe au vert» : «Je les trouve tellement...Élie Semoun est de retour au cinéma ce mercredi 3 avril avec 'Ducobu passe au vert', le cinquième volet de la saga cette fois-ci consacré à l'écologie. Un sujet qui lui tient particulièrement à coeur mais qu'il déteste voir être dévoyé par des 'éco-terroristes', dont il se moque ouvertement. Interview.

La source: Europe1 - 🏆 41. / 61 Lire la suite »

Dans l'Oise, Gaël a rencontré Élie Semoun pour devenir le prochain DucobuÀ l'âge de 12 ans, Gaël a passé le casting pour devenir le prochain Ducobu. Une sacrée expérience pour ce jeune garçon originaire de Romescamps.

La source: Lille_actu - 🏆 71. / 51 Lire la suite »