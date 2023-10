Le chômage repart à la hausse en Saône-et-Loire

En Saône-et-Loire, le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A (sans aucune activité) a augmenté de 2 % entre le second et le troisième trimestre 2023, selon la Dares. (AFP)

Comme dans de nombreux autres territoires, le taux de chômage a stoppé sa décrue en Saône-et-Loire. Après trois trimestres de, le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A (sans aucune activité) a en effet augmenté de 2 % entre le second et le troisième trimestre 2023, selon les derniers chiffres publiés par la Dares.compte désormais 19.790 chômeurs dans cette catégorie, contre 19.400 au précédent trimestre.

Qui plus est si l'on se réfère aux trois catégories A, B et C confondues, le nombre de demandeurs d'emploi étant tenus d'accomplir des actes positifs de recherche d'emploi inscrit à Pôle emploi n'a augmenté que de 0,25 % en un trimestre dans le département (-0,2 % en Bourgogne-Franche-Comté sur la même période). headtopics.com

