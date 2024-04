Le choc des savoirs : une école du tri social selon l'intersyndicale

Le choc des savoirs, voulu par Gabriel Attal et mis en musique par Nicole Belloubet, ministre de l’Éducation Nationale, voilà qui relève, pour l’intersyndicale, d’une école du tri social. "Avec l’uniforme et le SNU érigés au rang des priorités, le gouvernement fait un choix clair, celui d’une école du tri social, passéiste et conservatrice" souligne l’intersyndicale.

"Avec la réforme des lycées professionnels, le choc des savoirs est une brique de plus dans le démantèlement du service public de l’éducation", martèle Frédérique Lemaire, secrétaire départementale du SNES-FSU. "Les élèves seront cantonnés dans des voies vers l’échec… On bâtit une école du déterminisme social. On ne va plus former des citoyens" dénonce Frédéric Marfaing de la CGT éduc’Action

