Le chef Zhan Chen et sa passion pour la course à pied

Le chef Zhan Chen passe le plus clair de son temps derrière les fourneaux, où il peut littéralement rester debout pendant des heures. Entre l’élaboration des petits plats de son restaurant américano-cantonais, le très apprécié Potluck Club à New York, et les travaux du Phoenix Palace, son petit frère qui ouvrira bientôt, il n’a pas vraiment le choix, et ça lui va très bien comme ça.

Mais dans ce milieu aussi chaotique qu’impitoyable, il reconnaît qu’il était nécessaire, voire salutaire, de prendre un peu soin de lui. C’est comme ça qu’il s’est mis à courir. ”J’ai commencé le running il y a quelques années, raconte-t-il, tout en expliquant à mes amis que je n’aurais malheureusement jamais le temps d’en faire une habitude régulière ; aujourd’hui je ne peux plus imaginer m’en passer, ça fait partie de mon quotidien. C’est un super moyen de me vider la tête et de commencer la journée en sollicitant mon corps. C’est mon petit moment à moi, je le mets aussi à profit pour planifier ce que j’ai à faire pour le reste de ma journé





