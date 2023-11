Le chef trois étoiles marseillais Alexandre Mazzia élu chef de l’année 2023

C'est une nouvelle distinction pour Alexandre Mazzia. Le chef marseillais triplement étoilé vient de décrocher le titre de 'chef de l'année' à Lyon.

Ce lundi 23 octobre 2023, au Palais de la Bourse de Lyon, le monde de la gastronomie française s'est réuni pour la 15ᵉ édition des « Trophées de la Gastronomie et des Vins ». À cette occasion, 14 trophées ont été décernés dont le plus prestigieux, celui de chef de l'année, remis au Marseillais Alexandre Mazzia.

À la tête de son discret mais très prisé restaurant AM par Alexandre Mazzia au coeur du 8e arrondissement, il enchaine les récompenses nationales et internationales : chef de l'année par le magazine le Chef en 2021, trois étoiles au guide Michelin en 2021, restaurant le plus cool du monde selon le magazine Forbes en 2022, entrée au classement des World’s 50 Best restaurants en 2022. headtopics.com

Le 7 novembre prochain, il cuisinera pour la soirée de gala de la Croix-Rouge française au Palais de la Bourse à Marseille, un dîner caritatif pour venir en aide aux plus démunis.