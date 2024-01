Le chef de la diplomatie américaine en Israël pour une désescalade de la guerre à Gaza

Le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken, doit rencontrer les dirigeants israéliens mardi et faire pression pour une désescalade de la guerre à Gaza, au lendemain de frappes en Syrie et au Liban qui ont tué deux hauts responsables du Hamas et du Hezbollah.

Le secrétaire d'Etat américain a atterri à Tel-Aviv lundi soir après plusieurs escales dans la région, alors que l'armée israélienne, dont la campagne contre le Hamas est entrée dans son quatrième mois, a annoncé qu'elle allait mener des opérations plus ciblées dans le centre et le sud de Gaza. Des sirènes alertant sur des tirs de roquettes ont retenti lundi dans le centre et le sud d'Israël, ainsi qu'à proximité de la frontière avec le Liban, où les frappes israéliennes et les échanges de tirs avec les militants du Hezbollah soutenus par l'Iran font craindre une extension du conflit vers le nord. Le Hezbollah a annoncé lundi la mort d'un de ses 'commandants', Wissam Hassan Tawil, dans une frappe israélienne, ce qui constitue une première depuis octobre pour ce mouvemen





