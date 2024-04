Le chef cuisinier James Martin révèle son secret pour perdre du poids

Pas facile de garder la ligne en travaillant dans le milieu de la restauration, sans cesse confronté à de la nourriture très tentante. Le chef cuisinier britannique James Martin en sait quelque chose. Présentateur star de l’émission « James Martin’s Saturday Morning« , il partage chaque semaine des recettes et des astuces culinaires en compagnie de chefs célèbres. Dans un tel environnement professionnel, il est facile de voir son tour de taille augmenter rapidement.

Mais après avoir modifié radicalement son alimentation, le chef de 51 ans est fier d’annoncer une perte de poids d’environ 19 kg au média britannique Birmingham Mail. Son secret ? Un poisson, riche en bons gras, qu’il consomme deux fois par jour. « Quoi de plus simple que de faire frire un peu de saumon à la poêle et de le servir avec de superbes pommes de terre nouvelles et des légumes de saison ? « , déclare-t-i

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



topsante / 🏆 52. in FR

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Les reportages de Martin Weill - La révolution du genre - Les Reportages de Martin WeillLongtemps taboue ou caricaturée, la transidentité s'affiche aujourd'hui au grand jour, et bouscule bien des a priori. Et au-delà de la transidentité, c'est le modèle binaire 'garçon/ fille' qui est aujourd'hui questionné.

La source: TF1 - 🏆 58. / 53 Lire la suite »

« Fiducia supplicans » : James Martin, « Je me suis habitué à être détesté »Le jésuite américain James Martin, l’un des principaux défenseurs de l’inclusion des personnes LGBT dans l’Église, est aussi l’un des plus grands partisans de Fiducia supplicans, qui a ouvert la possibilité de bénir les couples homosexuels.

La source: LaCroix - 🏆 25. / 68 Lire la suite »

Les Etats désunis d’Amérique - Partie 1 - Les Reportages de Martin WeillA l’approche des Midterms, les élections les plus importantes après celle du Président, les États-Unis semblent plus divisés que jamais. Avortement, port d’armes, droits LGBT… entre les Démocrates et les Républicains, entre « Bleus » et « Rouges », la guerre est désormais ouverte sur tous les fronts.

La source: TF1 - 🏆 58. / 53 Lire la suite »

Les Etats désunis d’Amérique - Partie 2 - Les Reportages de Martin WeillA l’approche des Midterms, les élections les plus importantes après celle du Président, les États-Unis semblent plus divisés que jamais. Avortement, port d’armes, droits LGBT… entre les Démocrates et les Républicains, entre « Bleus » et « Rouges », la guerre est désormais ouverte sur tous les fronts.

La source: TF1 - 🏆 58. / 53 Lire la suite »

Le torchon brûle entre élus de la majorité de Saint-Martin de CrauIssu de la scission de la majorité, le groupe indépendant « Tous unis pour Saint-Martin-de-Crau » demande que soit inscrite au prochain conseil municipal une délibération portant retrait de l’ensemble des pouvoirs de décision et de signatures du maire.

La source: lamarsweb - 🏆 35. / 63 Lire la suite »

« Demain Nous Appartient » du 11 mars 2024 : Un nouveau suspect est arrêté| Raphaëlle surprend Martin avec« Demain nous appartient » en avance avec le résumé détaillé et complet de l’épisode 1640 du lundi 11 mars 2024 – Dans ce nouvel épisode de DNA diffusé mardi à 19.10 sur TF1, le meurtrier présumé d'Alban et de Laure est arrêté, tandis que Raphaëlle fait face à une petite crise de jalousie.

La source: NewsActual1 - 🏆 68. / 51 Lire la suite »