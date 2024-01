Le château de Castelmore en vente

Le château de Castelmore va-t-il être vendu à Yves Claude, le PDG d’Auchan Retails ? Si on se fie à la première décision de la Safer (Société d'aménagement foncier et d'établissement rural), oui. Mais la partie n’est pas terminée, et certains élus locaux ont décidé de ferrailler pour sauver le projet des collectivités.

Lien interne vers l'article n°11683354 Une tribune aux allures de pétition a été mise en ligne pour réunir les partisans, par le député de la 1re circonscription, Jean-René Cazeneuve (Renaissance) : « Je vous propose de cosigner une tribune concernant le projet de développement autour de notre héros d’Artagnan et plus particulièrement au sujet du château de Castelmore de Lupiac. Je compte sur vous pour signer cette tribune adressée à l’État, permettant de défendre notre culture, notre patrimoine, notre ruralité, notre territoire et notre histoire.





