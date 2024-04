Le château de Balmoral de Charles III ouvre ses portes au public

La radinerie de Charles III est légendaire. À sa cour, il n'y a pas de petites économies. L'ouverture pour la première fois au public de son château de Balmoral a provoqué une vive controverse en raison du coût élevé des billets – 107,50 livres (125 euros) – du tour d'une heure de cette célèbre résidence royale privée nichée au fond de l' Écosse . Du 1er juillet au 4 août, quatre groupes de visiteurs composés de dix personnes chacun auront quotidiennement accès à l'intérieur du château .

Les touristes pourront découvrir la salle de bal décorée de pastels réalisés par le maître des lieux et de tenues de campagne d', de Charles et de Camilla, les couloirs sombres aux murs desquels pendent des peintures de scènes de chasse et des têtes de cerfs empaillées, ainsi que les salons aux meubles massifs. Dans la cafétéria, un thé à l'anglaise avec pâtisseries, sandwichs au concombre et scones au menu, sera servi moyennant 50 livres supplémentaires

Château Balmoral Charles III Résidence Royale Écosse Visite Billets Tour Salle De Bal Pastels Tenues De Campagne Peintures Chasse Têtes De Cerfs Salons Meubles Massifs Thé À L'anglaise Pâtisseries Sandwichs Scones

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



LePoint / 🏆 8. in FR

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Famille royale : les mots de Charles III tant attendus par les britanniquesLe roi Charles III a souligné dans un message diffusé avant le week-end de Pâques, sa tristesse de ne pouvoir être présent ce jeudi 28 mars à la cathédrale de Worcester.

La source: RTLFrance - 🏆 82. / 51 Lire la suite »

Charles III : cette odieuse rumeur qui a dû être démentie par les autorités britanniquesActu et exclus People

La source: closerfr - 🏆 29. / 63 Lire la suite »

– Charles III « voûté et les yeux vitreux » : face au cancer, le roi fait frontAprès avoir annoncé être atteint d'un cancer, chaque sortie, chaque apparition de Charles III est scrutée à la loupe. Ce mercredi 27 mars, Buckingham palace a diffusé une photo du souverain de 75 ans lors de l'enregistrement de son discours du Jeudi saint où le roi apparaît les traits tirés.

La source: GALAfr - 🏆 46. / 59 Lire la suite »

Eugenie et Beatrice d’York “très contrariées” : Charles III a choisi de les snober !Le Daily Beast a révélé ce jeudi 28 mars que les princesses Eugenie et Beatrice d'York seraient “très contrariées” de pas avoir été sollicitées par le roi Charles III pour remplir leurs fonctions royales, alors que la famille britannique fait face à une série de défis sans précédent.

La source: GALAfr - 🏆 46. / 59 Lire la suite »

Charles III : cette décision douteuse après les récentes conspirations sur Kate MiddletonActu et exclus People

La source: closerfr - 🏆 29. / 63 Lire la suite »

Charles III face au cancer, les nouvelles rassurantes données par Camilla : “Il va très bien”Depuis l’annonce de son cancer en février dernier, Charles III est au cœur de toutes les préoccupations. Lors d’un déplacement en Irlande du nord, ce jeudi 21 mars, son épouse Camilla Parker Bowles a donné d’excellentes nouvelles sur son état de santé, comme le rapporte The Dailymail.

La source: GALAfr - 🏆 46. / 59 Lire la suite »